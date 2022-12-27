Кадыров рассказал о высоких потерях ВСУ и попытках компенсировать их неподготовленными новобранцами

Вооруженные силы Украины и «натовские формирования» несут большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть деморализована, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил в Telegram, что депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с командирами чеченских подразделений. Как сказано в сообщении, на нынешнем этапе спецоперации в Украине чеченские подразделения не встречают существенных препятствий, планомерное и неспешное выполнение задач позволяет снизить потери.

По словам главы Чечни, новые методы ведения боя, а также своевременная перегруппировка войск, «судя по всему, сыграли нашим войскам на руку», что «напрямую подтверждают успехи на основных участках».

Кадыров заявил, что последние дни для ВСУ и «натовских формирований» были «крайне насыщенными» – подконтрольные Киеву войска несут большие потери, которые приходится восполнять неподготовленными новобранцами, что ведет к еще большему числу погибших среди украинских войск. «А желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам всё меньше. Простая арифметика», – сообщил Кадыров.

Напомним, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что с начала российской специальной военной операции в Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава.

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