 

А почему одни? – Личное мнение

27.12.2022, 23:33, Разное
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Братья Меладзе, женатые на сёстрах Виагровых, показались на концерте вдвоём.

Точнее, пел-то Валерон, а Константина позвали на сцену как автора песен, чтобы публика и ему похлопала.


Фото: Соцсети

Публика действительно хлопала, но что меня удивило — а почему братья одни?

У обоих есть жёны. А ходят без них. Почему не показывают? Неужто, в семьях неладно?

Как иначе понять братьев Меладзе, рассекающих по Берлину вдвоём?

Нет, ну ничего такого в этом предполагаемом событии нет — оба до Виагровых были женаты, так почему бы снова не развестись? Удивительно, что если это случилось, то почему нам не сообщили об этом?

Парни они ещё хоть куда — обоим нет и 60. Один пишет песни, другой громко поёт. Денег, как я понимаю, много — можно найти жён и помоложе.

Может, просто ещё не нашли?

Вот у нас певица Слава свободна. Бузова всё так же ходит без жениха. Кто ещё? Накидайте вариантов, к кому присмотреться парням!

Источник: Лена Миро


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