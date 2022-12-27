Пикап Great Wall Poer получил экстремальную внедорожную версию от Arctic Trucks

В российском подразделении Arctic Trucks объявили о появлении нового прототипа пикапа, который основан на модели Great Wall Poer.

Новый прототип имеет внедорожные характеристики, улучшенную подвеску, усиленные колеса и расширенные арки. Кроме того, для пикапа предусмотрели дополнительное внедорожное оборудование, предполагающее лебедку, защиту двигателя, шноркель, жидкостный отопитель. Что касается технических параметров, то здесь ограничились прежним силовым агрегатом.

В частности, новая модель оснащается 2-литровым дизельным двигателем, который выдает 150 л.с. мощности. Представленный экземпляр оснащается также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Остальные параметры пока не раскрыты производителем.