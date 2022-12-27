 

Пикап Great Wall Poer получил экстремальную внедорожную версию от Arctic Trucks

27.12.2022, 22:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В российском подразделении Arctic Trucks объявили о появлении нового прототипа пикапа, который основан на модели Great Wall Poer.

Новый прототип имеет внедорожные характеристики, улучшенную подвеску, усиленные колеса и расширенные арки. Кроме того, для пикапа предусмотрели дополнительное внедорожное оборудование, предполагающее лебедку, защиту двигателя, шноркель, жидкостный отопитель. Что касается технических параметров, то здесь ограничились прежним силовым агрегатом.

В частности, новая модель оснащается 2-литровым дизельным двигателем, который выдает 150 л.с. мощности. Представленный экземпляр оснащается также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Остальные параметры пока не раскрыты производителем.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06.21 / Одним походом к мастеру не обойтись: все, что нужно знать о перманентном макияже

20.06.22 / Юпитер – пожиратель планет

10.10.22 / Бензин в дефиците — французы вынуждены по четыре часа искать работающую заправку

29.07.22 / Все гости отеля в Мармарисе были эвакуированы после вспыхнувшего лесного пожара

28.12.21 / Мнение: Там “Мемориал” ликвидируют, а вы рекламу записываете

07.12.21 / Куда сходить в Москве: афиша с 8 по 15 декабря

18.05.22 / Из-за дефицита чернил для принтеров МФЦ будут принимать “рукописные ксерокопии” документов

01.07.22 / Тайно выскочившая замуж дочь Тутберидзе откатала программу перед американскими начальниками: видео

27.11.22 / 7 фильмов, после просмотра которых вы захотите позвонить маме

01.02.22 / День рождения отношений по знаку зодиака: как дата знакомства влияет на судьбу пары (прогнозы астрологов)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика