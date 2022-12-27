 

Компания Chery запустила в Китае продажи нового кроссовера за миллион рублей

27.12.2022, 22:39, Разное
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Китайская компания Chery объявила о начале приема заказов на новый кроссовер Kunlun.

Новая модель поступит в продажу в 11 комплектациях, отличающихся силовыми агрегатами и функционалом. Начальная цена среднеразмерного кроссовера составит от 107 тысяч юаней. По внешнему виду следует отметить более агрессивный стиль, а также огромные 20-дюймовые колесные диски. В продажу поступят комплектации с 5-7-местным салоном, где также примени два крупных дисплея и множество интеллектуальных помощников.

Под капотом в стандартной версии предусмотрели 1,6-литровый агрегат с отдачей 197 л.с. В более продвинутой комплектации применили 2-литровый мотор на 254 л.с. мощности. В топовой версии установлена гибридная система с мощностью до 367 л.с. Остальные особенности пока не раскрыты.


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