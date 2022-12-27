 

Актриса Уна Чаплин выступила против представлений о русских как о «плохих парнях» и призвала найти стереотип получше

27.12.2022, 22:33, Новости дня
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Испано-британская актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, призвала к тому, чтобы идеологическая война, которую Запад ведет с Россией, стала «старой новостью».

Чаплин прокомментировала новый сериал «Госизмена», где фигурирует русская шпионка. По словам актрисы, она «устала от того, что русские – плохие парни». Актриса заявила, что «не находит слов», и предложила «придумать стереотип получше», с которым «можно работать», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

Уне Чаплин 36 лет, она дочь испанской и британской актрисы Джеральдины Чаплин. Внучка Чарли Чаплина снималась в таких известных сериалах, как «Игра престолов» и «Шерлок».

Напомним, американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал власти США помогать не Киеву, а своей стране.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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