 

Опубликован приказ Минфина об увеличении минимальной цены на водку

27.12.2022, 22:33, Новости дня
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С 1 января вырастет минимальная розничная цена на водку и коньяк, говорится в приказе Минфина.

Приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 л, бренди – 348 рублей, коньяка – 480 рублей. С 2023 года минимальная розничная цена на водку вырастет до 281 рубля, на коньяк – до 517 рублей, передает ТАСС.

При этом минимальную отпускную цену на бренди решено повысить с 270 до 289 рублей за 0,5 л, оптовую – с 284 до 304 рублей. На коньяк – с 371 до 397 рублей и с 391 до 419 рублей соответственно, на водку – с 214 до 229 рублей и с 222 до 238 рублей.

Кроме того, минимальная розничная цена на игристое вино с 2023 года вырастет до 239 рублей за 0,75 литра, сейчас она составляет 169 рублей. Оптовая цена повышается со 137 рублей до 199 рублей, передает РИА «Новости».

Год назад Минфин решил повысить минимальную розничную цену на водку с 243 до 261 рубля. Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин пояснял, что рост минимальной цены не является в прямом смысле повышением цен, а указывает на то, что невозможно предложить легально алкогольную продукцию по цене ниже, чем установлена минимальная.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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