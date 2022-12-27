 

Членам и сотрудникам Палаты представителей США приказано удалить TikTok

27.12.2022, 22:33, Новости дня
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Конгрессмены США, а также сотрудники Палаты представителей Конгресса должны удалить приложение TikTok со всех устройств, находящихся в управлении палаты, сообщил офис ее административного директора.

Административный комитет палаты велел офису кибербезопасности начать удаление сервиса. Сотрудникам нельзя скачивать соответствующее приложение на любые мобильные устройства палаты. Если приложение уже скачано, его требуется удалить «незамедлительно», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

Напомним, TikTok принадлежит китайской компании ByteDance.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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