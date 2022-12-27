В аэропортах Москвы из-за погоды отменено или задержано более 60 авиарейсов

Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах Москвы отменено или задержано более 60 авиарейсов. Уточняется, что на текущий момент в аэропорту Внуково задержано восемь рейсов и столько же отменено.

При этом в Домодедове задерживаются 18 рейсов и девять отменились. В аэропорту Шереметьево 13 рейсов задержано, пять отменено, сообщает “Радио 1”.