 

Россиян призвали быть бдительнее при выборе детских игрушек в подарок

27.12.2022, 22:03, Разное
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При выборе подарков следует обратить внимание на этикетку. Она должна быть на русском языке и содержать подробную информацию об изделии. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Прикамью.

Согласно инструкции, приобретать игрушки нужно только в местах организованной торговли. “Подтверждением того, что изделие соответствует требованиям по качеству является этикетка единого знака обращения продукции на территории стран-участниц Евразийского экономического союза”, — цитирует пресс-службу реготделения Роспотребнадзора URA.ru.

Отмечается, что стойкий неприятный запах, исходящий от игрушек, говорит о наличии токсичных веществ. Провода и кабели электрических игрушек обязательно должны быть изолированы.


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