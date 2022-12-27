 

Мнение: Путин, Лукашенко и картина «Явление Христа народу»

27.12.2022, 21:50, Разное
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Путин снова встретился с Лукашенко. На этот раз в Санкт-Петербурге, в Русском музее.

Так и сказал президент России: «Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати.

Хорошая обстановка, чтобы поговорить и по серьёзным делам, в том числе имею в виду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день даёт нам повод пообсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно».

Лукашенко бодро ответил Путину: «Если кто-то думает, как Вы правильно сказали, что мы только чай пьём, то должен сказать, что мы вчера с Вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы….

Спасибо за музей. Вы очень правильно сказали про Год русского языка – это к месту, подчеркнёт значимость. И за Питер спасибо – за то, что вчера показали. На меня он произвёл потрясающее впечатление. Мне обидно за чистоту стало – приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись. Даже не чувствуется, что здесь зима: настолько вычищен, выдраен город, доведён до ума. Я восхищаюсь уже несколько лет тем, что сделано в Санкт-Петербурге. Без Вашей помощи, конечно, тут трудно было, но всё-таки молодцы, поэтому есть чему поучиться….».
Отсюда

Символично, что очередная встреча Путина с Лукашенко прошла на фоне картины Александра Иванова «Явление Христа народу».

В 1858 году Иванов привез полотно в Санкт-Петербург. Картина была показана в Зимнем дворце, где её осмотрел император Александр II, а затем выставлена в Академии художеств. В ожидании решения о судьбе картины Иванов заболел холерой и скончался.

Илья Репин написал о картине: «Тут изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы, идущий дружной толпой за горячим проповедником «предтечею». На­род полюбил его, во всем верит ему безусловно и только ждет решительного призыва к делу. Но вот показывается на горизонте величественно-скромная фигура, полная спокойной решимости, с подавляющею силою взгляда. Проповедник только что окончил проповедь, проникнув ею до глубины души своих слушателей, потому что говорил от глубины души; взгляды всех в благоговейном молчании обратились к нему восторженно, а он, откинув свой плащ, простирает руки к спускающейся с горы фигуре реформатора и произносит с величайшей радостью, как бы оканчивая свою речь: «а вот идет посланник бога, он ляжет за вас костьми, чтобы улучшить ваше поло­жение!».  Все обернулись в изумлении к идущему, и все чувствуют несокрушимую силу этого серьезного человека. Как воспроизведены эти два колоссальных характера, как жи­вы и разнообразны предстоящие (описание каждого лица не уместилось бы на странице). Толпа вдали, вопиющая в угнетении, простирая руки к избавителю».
отсюда

Мне вот интересно, рассматривая картину Александра Иванова «Явление Христа народу», с кем из героев полотна ассоциировали себя Владимир Путин и Александр Лукашенко? С народом?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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