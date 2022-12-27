«Ситимобил» обратился в полицию в связи с утечкой данных клиентов

Агрегатор такси «Ситимобил» связался с правоохранителями после утечки информации пользователей и водителей, сообщила PR-директор сервиса Екатерина Зубенина.

В полицию поступило заявление в связи с утечкой данных, сообщила Зубенина в беседе с ТАСС.

Компания проводит внутреннее расследование с 23 декабря. Оно поможет узнать, какие данные стали доступны злоумышленникам.

По ее утверждению, попавшие в Сеть данные – это якобы обезличенные номера телефонов и количества поездок в сервисе. Зубенина добавила, что большинство номеров уже были ранее слиты в открытый доступ, но это не снижает ответственности компании.

PR-директор пояснила, что злоумышленники связывались с компанией и угрожали опубликовать более расширенные данные.

В течение суток Роскомнадзор получил уведомление об утечке, в течение трех суток с момента инцидента было направлено письмо с указанием принятых мер для защиты информации.

Сообщения о сливе данных водителей «Ситимобила» появились еще на прошлой неделе. В Telegram-канале технического директора DeviceLock DLP «Утечки информации» Ашота Оганесяна сообщается, что в открытый доступ попали 3,9 млн уникальных номеров телефонов клиентов сервиса, и 80,7 тыс. уникальных номеров телефонов водителей.

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