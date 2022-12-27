МВД Украины назвало число поврежденных в 2022 году объектов критической инфраструктуры

С начала 2022 года в Украине повреждено свыше 700 объектов критической инфраструктуры, сообщил первый замглавы украинского МВД Евгений Енин.

Сейчас есть информация о более 35 тыс. поврежденных объектах после российских атак, из них повреждено 702 объекта критической инфраструктуры, сообщил замминистра, передает РИА «Новости».

По его словам, в основном поврежденными оказались электроподстанции и газопроводы.

Ранее глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что в Украине планируется построить сеть мини-электростанций рядом с непосредственными потребителями.

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