МВД Украины назвало число поврежденных в 2022 году объектов критической инфраструктуры
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С начала 2022 года в Украине повреждено свыше 700 объектов критической инфраструктуры, сообщил первый замглавы украинского МВД Евгений Енин.
Сейчас есть информация о более 35 тыс. поврежденных объектах после российских атак, из них повреждено 702 объекта критической инфраструктуры, сообщил замминистра, передает РИА «Новости».
По его словам, в основном поврежденными оказались электроподстанции и газопроводы.
Ранее глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что в Украине планируется построить сеть мини-электростанций рядом с непосредственными потребителями.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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