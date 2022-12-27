Женщину на Алтае осудили за угрозы сбросить дочь с балкона

Жительницу Алтайского края, которая угрожала сбросить дочь с балкона, если ее муж не вернется, осудили на полгода ограничения свободы, информирует объединенная пресс-служба судов региона.

Между супругами произошел конфликт, когда мужчина решил уйти из дома, женщина схватила любимого щенка мужа и свесила скулящую собаку с балкона, выкрикивая: «Забирай». Это не возымело эффекта и тогда женщина свесила с балкона дочь, информирует РИА «Новости».

Крики соседей привели женщину в чувство, она убрала ребенка.

«Приговором мирового судьи судебного участка № 2 города Алейска она была осуждена по ч. 1 ст. 119 УК РФ – «угроза убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» к шести месяцам ограничения свободы», – сообщили в пресс-службе.

Ранее чертановский суд Москвы отправил в СИЗО жительницу Москвы, которая выбросила из окна квартиры на 11-м этаже дочь.

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