Праздничный образ из того, что висит в гардеробе: как выглядеть великолепно на Новый год, ничего не покупая

Приближается Новый год. Основная часть денег уходит на покупку еды, напитков и подарков близким. А ведь нужно еще создать стильный праздничный образ для предстоящего торжества. Можно ли это сделать без затрат? Безусловно, если прислушаться к советам стилиста Меган Уоткинс.

Формула успеха

Самое главное правило, которому нужно следовать, – это уместность. Ваш лук должен полностью соответствовать обстановке. То есть в контексте гламурной вечеринки вы будете нелепо выглядеть в пижаме, а вот как для семейного торжества в кругу домочадцев такая одежда очень даже подойдет.

Чтобы обойтись без похода в магазин за новыми вещами, проведите ревизию и посмотрите, какие изделия у вас в наличии. Среди них точно найдутся те, с помощью которых можно будет составить весьма эффектные комбинации.

Гламур и классика

Самый простой вариант – это сочетать какую-нибудь нарядную вещь с изделием из капсульного базового гардероба. Например, можно смиксовать кофту с люрексом и черные брюки прямого кроя. Либо создать образ из юбки с пайетками и пуловера оверсайз (либо водолазки) нейтрального цвета.

Аксессуары

При создании праздничного лука обязательно используйте аксессуары. Именно с их помощью даже самая банальная одежда будет выглядеть совершенно иначе.

Например, традиционное платье-футляр темного оттенка, без декора. Само по себе изделие ну слишком скучное и банальное, чтобы считаться нарядным. А вы попробуйте добавить к нему красивый комплект из массивного ожерелья и сережек: сразу получите стильный образ дорогой женщины.

Помимо украшений акцентными аксессуарами могут быть перчатки, сумочка, головной убор, заколки для волос, броши.

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Стиль и комфорт

Достаточно уместно в контексте любого новогоднего образа смотрятся свитера крупной вязки. Они делают лук боле теплым, уютным. Добавьте к такому свитеру брюки из вельвета, бархата или сатина, и вы увидите, какой сногсшибательный получится результат.

Если вечеринка будет проходить в кругу друзей (например, на даче), то из обуви будут уместны ботинки на грубой подошве. Если нужен более формальный лук, тогда выбирайте элегантные туфли либо ботильоны на каблуке.

Дом и уют

Самый простой вариант – это когда вы решаете устроить семейное торжество в кругу самых близких. Тогда можно смело устраивать пижамную вечеринку и одеваться соответствующим образом.

Не подходит пижама? Тогда наденьте легинсы с принтом в виде оленей и свитер грубой вязки с этническим орнаментом или в елочку.