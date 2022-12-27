Xiaomi представила смартфоны Redmi K60 и K60 Pro с беспроводной зарядкой и чипами Qualcomm

Известный бренд Xiaomi официально представил на местном рынке линейку флагманских смартфонов Redmi K60.

Устройства выйдут на рынок в версиях Redmi K60, Redmi K60 Pro и Redmi K60E. Во всех модификациях применили 6,67-дюймовый экран с высоким разрешением 3200 на 1440 пикселей с частотой обновления кадров 120 Гц. Аппарат получил мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 2. Также для смартфона установили тройную основную камеру с главным датчиком 50 мегапикселей.

Передний модуль камеры имеет одинарный датчик 16 мегапикселей. В смартфоне применили от 12 до 16 гигабайт оперативной памяти и доступны версии со 128-512 гигабайтами встроенной памяти. Смартфон получил аккумулятор с емкостью 5000 мАч.