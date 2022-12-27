От кимоно с перьями до ЗОЖ-наборов: 5 новогодних подарков, которые хочется получить лично

Если в течение года вы заглядывались на ту или иную вещь, но берегли семейный бюджет или нервы мужа, то в преддверии Нового года стоит махнуть на все рукой и разрешить себе хотя бы маленькую слабость. А лучше несколько — ярких, праздничных, полезных или бесполезных. Главное — поднимающих настроение и заряжающих позитивом. А чтобы шопинг приносил радость, а не головную боль, обратитесь за помощью к надежной подруге — кредитной “Карте возможностей” ВТБ*. Отправляйтесь на шопинг и забудьте о процентах на целых 200 дней: быстро и беспроблемно платите за покупки оффлайн и онлайн, переводите средства по номеру телефона, используйте QR-коды и другие прелести современного банкинга.

Вдохновленная предновогодней суетой, редакция HELLO! выбрала 5 подарков, которые хочется получить самой, и готова рассказать, где и как можно купить такие же.

Новогоднее платье I AM STUDIO

Согласно восточному гороскопу, 2023 год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика. Любимый цвет символа года — черный — можно смело использовать при составлении праздничного лука. Если стразы и пайетки в новогоднюю ночь будут встречаться у каждой второй девушки, то в виниловом футуристичном платье вы совершенно точно будете выигрышно выделяться из толпы.

Такое платье можно найти у российского бренда I AM STUDIO. А приобрести как в оффлайн-магазинах марки, оплатив покупку по карте через терминал, так и онлайн — на сайте iamstudio.ru. При использовании во время шопинга кредитной “Карты возможностей” ВТБ — кредитный лимит до миллиона рублей, бесплатное оформление и обслуживание.

Кафтан с перьями the mato

Кафтан из ткани ручной работы “адраса” можно надеть и на домашнюю новогоднюю вечеринку как халат или кимоно, и на пляж во время отпуска. Приятный бонус — рукава украшает такая модная и максимально праздничная деталь, как перья.

Приобрести находку можно на сайте themato.ru — оплату можно осуществить в ВТБ Онлайн после подтверждения заказа, не опасаясь за надежность платежа.

Нижнее белье ПАЧЕ

Какая девушка не мечтает о красивом нижнем белье — и неважно, сколько комплектов уже есть у нее в гардеробе. Кружевное, соблазнительное, но при этом удобное и комфортное — такие варианты можно найти у российского бренда ПАЧЕ. Приобрести понравившиеся модели можно в шоуруме и магазинах бренда, оплатой по карте, так и онлайн-платежом на сайте pache.group — доставка осуществляется по всему миру.

Аромат White Mirage от L’atelier Parfum

Перед Новым годом заглянуть в магазин косметики и парфюмерии — приятная девичья традиция, которую не стоит нарушать. Например, в “Золотое Яблоко”, где найдена очень приятная новинка — аромат White Mirage из коллекции OPUS 2 от L’atelier Parfum. Пышный букет белых цветов, окутанный древесными нотами, — чем не отличный подарок себе любимой? Беспроигрышный совет для поднятия настроения: выбирать beauty-радости и ни в чем себе не отказывать, просто переходя на сайт goldapple.ru вместе с кредитной “Картой возможностей” ВТБ.

Суперфуды Matcha Forest

Если вы, как и многие современные it girls, следите как за модными трендами, так и за своим здоровьем, такие понятия как “матча”, “коллаген” и “хлорелла” наверняка вызывают у вас милые сердцу ассоциации. Сделать матчу, как в “Кофемании”, только у себя дома, поможет Matcha Forest — здесь можно купить церемониальные сорта японского чая и многие другие суперфуды.

Оплатить покупку с помощью ВТБ Онлайн не составит труда — например, безналичным способом на сайте matchaforest.com или при заказе курьером переводом по номеру телефона.

* При оформлении кредитной “Карты возможностей” ВТБ вы получаете до 200 дней без процентов на покупки. Выпуск и обслуживание карты – бесплатно. А также есть широкие возможности кешбэка: от 2% в популярных категориях (транспорт и такси, кафе и рестораны, супермаркеты). И до 50% кешбэка при покупках у партнеров программы Мультибонус.

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