 

Машина Хрусталева угодила в страшное ДТП: кадры с места событий

27.12.2022, 20:44, Разное
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Популярный российский телеведущий, актер театра и кино Дмитрий (Митя) Хрусталев некоторое время назад остался без работы. Мировые политические события вынудили руководство Первого канала изменить сетку вещания и отказаться от части развлекательных программ. Из эфира убрали рейтинговое шоу “Вечерний Ургант”, где юморист активно помогал основному ведущему Ивану Урганту.

Впрочем, существует версия, что программа исчезла с экранов из-за неоднозначной позиции самого Ивана Урганта. Так или иначе, периодически Дмитрий Хрусталев и вторая соведущая шоу Алла Михеева появляются на Первом канале. Первый время от времени замещает Александра Маслякова, а вторая оценивая команды, сидя в жюри.

Увы, но к рабочим проблемам шоумена скоро могут добавиться и личные. Его автомобиль попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Чрезвычайное происшествии произошло в Московском районе северной столицы.

Возможно, сам Дмитрий Хрусталев не сидел за рулем машины во время столкновения. По крайней мере, очевидцы ЧП не видели его на месте событий. Участница аварии сняла все на видео.

Кадры с ДТП опубликовал телеканал РЕН ТВ на своем телеграмм-канале. Пострадавшая гражданка рассказала, что автомобилем управляла некая женщина, которая покинула место происшествия. Однако по номерам удалось установить, что собственником внедорожника является Дмитрий Хрусталев.


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