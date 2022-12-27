 

Диана Гурцкая поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

27.12.2022, 20:42, Разное
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Этот год для Дианы Гурцкая стал особенным. Дело в том, что в 2022-м певицу признали народной артисткой России. Соответствующий указ был подписан главой государства 1 апреля. Награду певице вручал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Тогда Гурцкая выразила благодарность за то, что ее деятельность так высоко оценили. Она отметила, что раньше никто и представить не мог, что она будет получать награду в Кремле.

О необходимости мечтать о лучшем сказала Диана Гурцкая в новогоднем поздравлении, которое она записала специально для читателей “Дни.ру”. “Мечтайте и верьте, что все начинается с мечты!”, – сказала певица.


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