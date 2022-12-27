 

Цена на газ в ЕС снизилась до показателей февраля

27.12.2022, 20:20, Новости дня
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Стоимость голубого топлива в Европе сократилась ниже порога в 850 долларов за 1 тыс. кубометров на лондонской бирже ICE, такой показатель наблюдается впервые с 22 февраля.

Цена на январские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах сократилась до 848 долларов за 1 тыс. кубометров, или 77 евро за МВт/ч, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи. Общее снижение цены с начала дня составило свыше 7%.

Как отмечают аналитики, котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Температура на этой неделе в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и росту закачки в них до рекордных уровней.

Снижение до порога в 900 долларов за 1 тыс. кубометров произошло 23 декабря, такую планку цена держала с 13 июня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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