Посла России в Болгарии вызвали в МИД после объявления в розыск журналиста Грозева

Российского посла в Софии Элеонору Митрофанову вызвали в болгарский МИД для беседы о журналисте издания Bellingcat (признано иноагентом) Христо Грозеве, которого объявили в розыск в России, информирует Болгарское национальное телевидение.

Митрофанову вызвали на встречу в первый рабочий день после праздников в связи с объявлением в розыск болгарского журналиста Грозева, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

По производственному календарю, рождественские выходные в стране будут идти до 28 декабря включительно.

МИД страны в ходе беседы планирует поднять тему изучения болгарского в новых российских регионах, по утверждениям болгарского ведомства, в них якобы запрещено изучать этот язык.

Кроме того, в ходе беседы планируется обсудить якобы имевшие место быть факты «снятия портретов болгарских исторических деятелей», конкретные примеры министерство не приводит.

Напомним, МВД РФ объявило в понедельник в розыск главного расследователя издания Bellingcat (признано иноагентом) Христо Грозева.

В ФСБ указывали, Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС России.

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