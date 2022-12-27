 

В Нигерии рассказали о желании священников переходить в РПЦ

27.12.2022, 20:20, Новости дня
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Многие нигерийские священники выказывают желание о переходе в Русскую православную церковь (РПЦ), сообщил нигерийский диакон Даниил Агбаза.

В Нигерии сейчас пять священников РПЦ, многие другие раздумывают над тем, чтобы к ним присоединиться, сообщил Агбаза, передает РИА «Новости».

Но, они пока опасаются принимать такое решение из-за позиции Александрийской (автокефальной) церкви, добавил он.

Агбаза пояснил, что сам православный вот уже 17 лет, и в 2022 году после свадьбы его избрали для отправки на учебу в Россию и прохождения рукоположения.

Танзанийский архимандрит Захария (Мулингва) сообщил, что в Танзании паства Патриаршего экзарха Африки насчитывает почти 10 тыс. веруюших.

Ранее Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид сообщал, что экзархат РПЦ создст на этом континенте новые епархии помимо уже существующих Северо-Африканской и Южно-Африканской.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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