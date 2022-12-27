Стильный Новый год: главные тренды праздничного сезона для модниц (волосы с мишурой, тени металлик и другие)

Впереди новогодние праздники, а это значит, что начинается сезон вечеринок. В этот период хочется добавить своему образу яркости. Можно использовать самые различные декоративные элементы, чтобы выглядеть еще более привлекательно и нарядно.

От мишуры на волосах до металлических теней для век – все это выглядит просто восхитительно. Если хочется выглядеть стильно на Новый год, то вот список тенденций красоты и моды, которые, по мнению экспертов, в этом году выходят на первое место.

Мишура в волосах

Мишура на праздники совсем необязательно должна быть только лишь на елке. Это ретро-тенденция, которая снова возвращается в моду из 90-х годов.

Мишура в волосах поможет сделать образ более элегантным и уместным в праздничный сезон.

Драгоценные тона

В новом, 2023 году будут актуальными яркие и насыщенные драгоценные тона. Платья ярких броских тонов являются самым главным трендом для праздничных вечеринок.

Отлично будут смотреться драгоценные оттенки розового, фиолетового цвета. Эти тона будут самым настоящим трендом. Эти цвета помогут скрасить и разнообразить прохладные и темные месяцы.

Отлично смотрится сочетание таких цветов, как лиловый с фиолетовым или красный с розовым. Эти тона также отлично подходят в качестве акцентных.

Это могут быть сумки, шарфы или же блейзер ярких тонов, которые помогают красиво дополнить джинсы скинни. Выбор костюма любимого оттенка является беспроигрышным вариантом. Это отличное решение, которое может подойти как для офиса, так и для вечеринки.

От ярких оттенков до смелых силуэтов и игривых узоров – все это будет в тренде. Можно применить свой собственный подход в выборе одежды.

Ногти в стиле “глазированный пончик”

Глазированные переливающиеся ногти являются самым настоящим трендом. Праздничный сезон не является исключением.

Однако на праздники можно несколько видоизменить модную тенденцию. Для этого стоит выбирать более темные, яркие и насыщенные тона. Можно добавить блестки поверх ярких базовых цветов, таких как черный и золотой. Это поможет выделиться на любой вечеринке.

Блестки

Этот элемент каждый год является праздничным трендом. Однако в этом году можно несколько переосмыслить эту тенденцию.

Думая, что надеть, в этом году стоит немного отойти от традиции надевать платье с блестками. Можно поэкспериментировать с другими нарядами. Например, отличным вариантом станет блейзер или брючный костюм с блестками. Такой наряд идеально подходит для вечеринок и прекрасно сочетается вместе с простой футболкой и кроссовками.

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Юбку блестками можно надеть вместе с колготами, ботинками и блейзером.

Блестки помогут придать лицу дополнительный блеск, который просто необходим в темные зимние месяцы.

Однако, выбирая для себя яркий и эффектный наряд, весь остальной образ должен быть достаточно сдержанным. Аксессуары должны быть простыми. Отличным решением станут серьги-обручи и красная помада.

Можно добавить просто небольшой тонкий блеск в свой образ. Можно использовать только лишь аксессуары. Отличным решением станет сумка, украшенная блестками, сверкающие каблуки, а также блестящие аксессуары для волос. Это позволит придать классическому образу определенную изюминку.

Также праздничный сезон позволит добавить блестки в повседневную одежду. Можно надеть в офис юбку с блестками вместе с блейзером оверсайз.

Макияж с металликом и блеском

Металлические образы все еще доминируют. Блеск и пайетки уже давно стали основным элементом праздничного макияжа. Это отличный способ создать эффектный образ на праздники.

Чтобы выглядеть просто превосходно, стоит добавить блеск во внутренний уголок глаз. В качестве альтернативы можно сделать полностью блестящее веко.

Можно нанести тени на губы, чтобы придать дополнительную нотку волшебства.