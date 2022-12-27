Лучшая прическа для зрелой женщины — это та, которая подходит ее стилю, форме лица, согласуется с образом жизни

Смена прически является отличным способом освежить свой образ. Многие из нас на протяжении всей жизни меняют стрижку, независимо от возраста, так как у них есть желание подчеркнуть красоту волос.

Очень важно правильно подобрать прическу для женщины старшего возраста, чтобы выглядеть стильно и привлекательно. Вот несколько отличных идей.

Какая прическа подходит женщинам старше 50 лет

Лучшим вариантом прически станет та, что подходит по стилю, форме лица и согласуется с образом жизни. Вот несколько отличных вариантов причесок для женщин за 50 лет.

Многослойная стрижка

Если от природы тонкие или же прямые волосы, то придать им дополнительный объем можно при помощи многослойной прически. Слои помогают придать дополнительную динамику.

Наши волосы слишком густые, но слои помогут сделать их более послушными и менее объемными. При профессиональном исполнении многослойная стрижка поможет подчеркнуть черты лица.

Мягкие локоны

Добавление в прическу нескольких мягких локонов является простым способом изменить полностью весь образ.

Этот элемент отлично сочетается с длинными, средними, короткими стрижками. Кудри придают дополнительный объем, благодаря чему волосы кажутся более густыми.

Для создания красивых мягких локонов стоит использовать щипцы для завивки.

Натуральные кудри (главное фото)

Если от природы вьющиеся волосы, но вы выпрямляли их в течение многих лет, то пришло время принять свои натуральные локоны.

Чтобы прическа выглядела максимально красиво, стоит использовать средства для укладки, которые отлично сочетаются с естественной формой кудрей. Лучше всего использовать средства, которые увлажняют волосы.

Нужно постараться избегать средств с сульфатами. Вместо этого лучше всего выбирать продукты с натуральными маслами, в частности, такими как жожоба, аргана, кокос.

Челка

Если ищите способ модернизировать свою прическу, то стоит добавить красивую и модную челку. Она отлично смотрится с длинными, короткими и средними стрижками.

Есть множество различных вариантов челок, именно поэтому, можно легко подобрать то, что подойдет вам больше всего. Челка, уложенная на бок и шторка станет самым лучшим вариантом для женщин с тонкими волосами. Прямая хорошо подойдет для обладательниц густых прядей.

Стрижка пикси

Это короткая стрижка. Зачастую при ее выполнении остаются более короткие волосы по бокам и на затылке и более длинные на макушке. Также для пикси характерна короткая челка.

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Если хочется кардинальных перемен в образе, то такая стрижка станет самым лучшим вариантом. У нее есть множество преимуществ. Прежде всего, это вневременной стиль, который не требует слишком сложного ухода.

Кроме того, пикси универсальна, именно поэтому, можно легко менять текстуру волос для создания самых различных образов.

Такая стрижка идеально подходит под совершенно любую форму лица.

Слои для обрамления лица

Это просто отличный вариант для абсолютно каждой женщины. Это поможет создать интересную фокусную точку, которая привлечет внимание к чертам лица.

Обрамляющие лицо слои помогут подчеркнуть скулы, глаза, подбородок и ключицы. Это просто идеальное дополнение к совершенно любой прически.

Полураспущенные волосы

Если ищите красивую и стильную прическу, то стоит попробовать полураспущенные волосы. Такая укладка отлично гармонирует с совершенно любой формой лица и подходит для всех типов волос, независимо от длины или текстуры прядей.

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Можно собрать половину волос в хвост, а вторую половину оставить распущенной. Также можно создать прическу с боковым пробором.

Классическая стрижка боб

Самой известной стрижкой в 1920-х годах был боб. Сейчас многие женщины все еще продолжают выбирать для себя такую прическу. Это просто шикарная стрижка, которая отлично подходит абсолютно всем, независимо от возраста.

Классический боб поможет придать дополнительный объем тонким волосам. Однако, стоит отметить то, что придется посещать стилиста каждые 6-8 недель, чтобы поддерживать привлекательный вид стрижки.

Кудрявый боб

Это просто отличный вариант для женщин с естественными кудрями. Это женственная, игривая и романтичная прическа, которая достаточно простая в укладке.

Чтобы выглядеть привлекательно, нужно придать стрижке форму, которая идеально подчеркнет локоны. Среди самых распространенных вариантов боба нужно выделить такой как угловой, перевернутый, градуированный.

Лоб

Это еще одна интересная вариация классической стрижки боб. Эта прическа отличается тем, что волосы состригаются немного выше, ниже или на уровне плеч.

Лоб подходит абсолютно всем, независимо от текстуры волос и формы лица.