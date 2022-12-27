Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон “Уэнсдэй”

Шоураннеры “Уэнсдэй” Альфред Гоф и Майлз Миллар в беседе с Hollywood Reporter поделились планами на второй сезон сериала. Создатели хотели бы исследовать и усложнить отношения между учениками Академии Невермор — Уэнсдэй, Ксавье, оборотнем Энид и сиреной Бьянкой.

Еще одно намерение режиссера проекта Тима Бертона — продолжать изучать отношения матери и дочери, Мортиши и Уэнсдэй. Создатели также хотят сфокусироваться на теме женской дружбы и сестринства.

Для нас это шоу действительно о женской дружбе, в центре которой находятся Уэнсдэй и Энид. Теперь, когда Уэнсдэй слегка окунулась в бассейн дружбы, нам интересно поразмышлять на тему того, как ее отношения с окружающими будут развиваться дальше.

Спин-офф культовой “Семейки Аддамс” вышел на стриминговой платформе Netflix 23 ноября. В шоу рассказывается о том, как дочь Мортиши и Гомеса попала в школу, где когда-то учились ее родители. В пансионе собрались дети аутсайдеров — сирен, оборотней, горгон и многих других. У Уэнсдэй появляется дар ясновидения. Она учится управлять своими способностями и ищет монстра, убивающего студентов Невермор.

Сериал “Уэнсдэй” побил рекорд просмотров англоязычных шоу на знаменитой стриминговой платформе. На первой же неделе после премьеры спин-офф “Семейки Аддамс” посмотрели более 341,2 миллиона раз.