Дженнифер Лопес показала, как провела Рождество с мужем Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес решила поделиться с поклонниками своим Рождеством, которое стало первым для нее и Бена Аффлека в официальном браке. Выходные певица провела в кругу своей семьи, а также семьи мужа. В социальных сетях она показала несколько кадров. Рождество поп-дивы в этом году было вдохновлено песней “Колибри”, которую она написала для грядущего студийного альбома “This Is Me… Now”. Эти экзотические птицы украсили елку и интерьер исполнительницы.

Дженнифер выбрала для празднования бирюзовое мини-платье от Gucci с белым воротником и манжетами. На наряде был принт в виде красных маленьких бантиков, а воротник украсили вышитые цветы. Оборка на талии подчеркнула стройную фигуру Лопес. Певица надела красные туфли на высокой платформе с ремешком.

Для меня колибри – посланники любви. Они также самые быстрые птицы, но у них всегда есть время остановиться, съесть что-нибудь сладкое и понюхать розы. Я отождествляю себя с ними, но больше всего на свете, всякий раз, когда вижу их, я чувствую, что это знак от Бога, что все будет хорошо. Итак, в этом году я решила, что колибри будет идеальной темой. Мы объединили семьи, удвоили количество людей, удвоили веселье, удвоили любовь, удвоили подарки и устроили хаос!

Недавно 53-летняя Дженнифер Лопес снялась в новом видео американского Vogue и рассказала о своем ежедневном уходе. Певица придерживается нескольких простых бьюти-правил, которые, помимо очищения, увлажнения и защиты кожи от ультрафиолета, включают здоровый сон и хорошее настроение.