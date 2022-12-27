 

Умер артист театра и кино Стефен Грейф

27.12.2022, 19:20, Разное
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Мировое киносообщество потрясено трагическим известием. Сообщается, что умер британский артист театра и кино Стефен Грейф.

В течение своей карьеры Грейф выступал в составе “Королевской шекспировской труппы”, а также играл в театре Вест-Энда и Королевском национальном театре, отмечает РИА ФАН. Кроме того, Также он играл в фильмах “Казанова”, “Стрелять на месте” и “Призраки”. Также артист отметился ролями в различных телесериалах, напоминает телеканал “360”.


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