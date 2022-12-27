Умер артист театра и кино Стефен Грейф

Мировое киносообщество потрясено трагическим известием. Сообщается, что умер британский артист театра и кино Стефен Грейф.

В течение своей карьеры Грейф выступал в составе “Королевской шекспировской труппы”, а также играл в театре Вест-Энда и Королевском национальном театре, отмечает РИА ФАН. Кроме того, Также он играл в фильмах “Казанова”, “Стрелять на месте” и “Призраки”. Также артист отметился ролями в различных телесериалах, напоминает телеканал “360”.