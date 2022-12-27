 

“Просто прикол”: стала известна истинная причина поспешной свадьбы Волочковой

27.12.2022, 19:20, Разное
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Недавно Анастасия Волочкова сообщила о помолвке с бизнесменом-кондитером Дмитрием. Это событие стало неожиданностью не только для поклонников, но и для самой балерины, поскольку она до последнего не знала, что новый возлюбленный везет ее в храм. Теперь артистка планирует свадьбу.

Волочкова уже рассказала, что торжество планируется провести после ее дня рождения (20 января). Она уже знает, что выйдет замуж в костюме Снегурочки. Свое решение она объяснила желанием отметить событие в русском стиле. Также балерина напомнила, что новый мужчина появился в ее жизни в образе Деда Мороза.

Руководитель брачного агентства Юлия Антоненко, высказывая свое мнение о поспешной свадьбе Волочковой в беседе с Пятым каналом, заявила: “Это очередной просто прикол”. Собеседница издания считает, что Анастасия желает лишь привлечь в очередной раз внимание общественности к себе, а к самой свадьба она сама якобы несерьезно относится.

Кстати, скоро Анастасия Волочкова отметит 47-летие. За эти годы она никогда не была замужем. Как выяснилось спустя некоторое время, ее свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным, которая состоялась в далеком 2007-м, была ненастоящей – просто фикцией. Официального бракосочетания не было.


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