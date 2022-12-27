Independent – «шок для иностранцев» — забастовки продолжают сковывать британские железные дороги

Идущие уже не первый день протестные акции работников транспорта негативно сказываются на движении поездов в Соединённом Королевстве. Более того, пассажиров предупреждают, что подобная кризисная ситуация на железных дорогах может сохраниться и в начале следующего года, пишет The Independent.



AP

На фоне продолжающейся забастовки движение на британских железных дорогах застопорилось. В результате в Соединённом Королевстве сильно возрос спрос на междугородние автобусы, самолёты и паромы, пишет The Independent.

Крупнейший автобусный узел Великобритании, автовокзал Виктория в центре Лондона, испытывает серьёзную нагрузку. Многие прибывшие пассажиры путешествовали ночью, в их числе оказалась Энн Миллиган, с которой побеседовало издание.

Женщина направлялась на побережье Сассекса, чтобы увидеться с друзьями, до которых бы она предпочла добраться по железной дороге. Но находящийся по соседству вокзал Виктория был закрыт из-за протеста членов профсоюза работников транспортных служб RMT.

«Эта железнодорожная забастовка — настоящая, большая проблема. На самом деле им платят нормально. Люди, посещающие Великобританию, поражены и шокированы нашими железными дорогами», — сказала Миллиган в интервью The Independent.

Тем времен лондонский вокзал Паддингтон продолжает работать. Но в нём почти нет людей, если не считать случайных иностранных туристов, которые приходят туда в надежде сесть на несуществующий поезд до аэропорта Хитроу, отмечает издание.

Но, по словам The Independent, наибольший удар приходится на десятки тысяч пассажиров, которые забронировали билеты на рейсы Eurostar между Лондоном, Парижем, Брюсселем и Амстердамом. Все 43 международных поезда, следующие в британскую столицу и обратно, были отменены.

По другую сторону Ла-Манша также хватает проблем. Забастовка охранников французских железных дорог идёт уже третий день, в результате чего отменяется примерно каждый третий поезд, подчёркивает издание.

Между тем, существует большая вероятность, что акция британских железнодорожников не прекратится в ближашие дни. Более того, жителей страны предупреждают, что подобная ситуация может сохраниться до 9 января, обращает внимание The Independent.