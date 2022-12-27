В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в России в 2022 году открылось более 250 колледжей

В начале 2022 учебного года первый поток студентов начал обучение в новых образовательно-производственных кластерах федпроекта «Профессионалитет». Всего в кластеры поступили более 150 тыс. студентов.

Всего к началу учебного года был готов 71 образовательно-производственный центр, включающий более 250 современных колледжей в 43 регионах РФ в самых приоритетных отраслях экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение (в том числе авиа- и судостроение), химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность, фармацевтическая отрасль и горнодобывающая промышленность. В 2023 году будет создано еще 70 кластеров, а к концу 2024 их будет открыто 210, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Программа «Профессионалитет» – одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Одна из ключевых инициатив проекта – вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.

Студенты «Профессионалитета» будут заниматься в том числе в современных мастерских, оснащенных благодаря национальному проекту «Образование». Такие мастерские позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику. Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 3 тыс. мастерских, а к 2024 году таких мастерских будет более 5 тыс.

В этом году 9 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторов (классных руководителей), прошли обучение компетенциям для реализации мероприятий «Профессионалитета», в том числе получили навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики, педагогических и производственных навыков.

Для преподавателей продолжаются стажировки и обучения. Так, в Костромской области началась стажировка преподавателей «Профессионалитета» из других регионов. Стажировку проходят 24 преподавателя и мастера производственного обучения из Алтайского края и Московской области.

В Белгородской области студенты первых курсов Корочанского сельскохозяйственного техникума знакомятся в учебных аудиториях-мастерских с инструментами, приборами, оборудованием и техникой.

Ветеринарам и зоотехникам представили обучающие макеты, трансляционный узел, состоящий из экшен камеры, которая транслирует изображение на экран, и есть возможность передачи хода операции на любое расстояние по телемосту. Это позволяет получать консультации у опытных хирургов в режиме «online» непосредственно во время проведения работы.

В Волгоградской области в Камышинском политехническом колледже прошел «День Карьеры» совместно с предприятием «Антиповское линейное производственное управление магистральных газопроводов – филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Волгоград». Встреча была организована и проведена со студентами старших и выпускных групп.

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