Путин запретил поставлять нефтепродукты вводящим потолок цен странам
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Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Указ вводится «в связи с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленными на установление предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, говорится в документе.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе вводится запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены, передает ТАСС.
Указ начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Отслеживание исполнения указа возложено на Минэнерго.
Напомним, глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам.
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