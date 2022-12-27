Минфин объявил о росте минимальной цены на шампанское с 1 января

Минимальная стоимость игристого вина в РФ с нового года вырастет до 239 рублей за 0,75 литра, говорится в приказе Министерства финансов.

На данный момент минимальная цена на этот алкогольный напиток составляет 169 рублей за 0,75 литра, с 1 января она поднимется до 239 рублей, передает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Минимальная оптовая цена сейчас составляет 137 рублей, она повысится до 199 рублей, отпускная – 118 рублей (будет 166 рублей) за тот же объем шампанского.

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