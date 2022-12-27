 

Минфин объявил о росте минимальной цены на шампанское с 1 января

27.12.2022, 18:55, Новости дня
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Минимальная стоимость игристого вина в РФ с нового года вырастет до 239 рублей за 0,75 литра, говорится в приказе Министерства финансов.

На данный момент минимальная цена на этот алкогольный напиток составляет 169 рублей за 0,75 литра, с 1 января она поднимется до 239 рублей, передает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Минимальная оптовая цена сейчас составляет 137 рублей, она повысится до 199 рублей, отпускная – 118 рублей (будет 166 рублей) за тот же объем шампанского.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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