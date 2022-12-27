Мнение: Цели США в Европе, европейцы пытаются отбиваться и проекты с высокой доходностью

1. Краткий список основных целей американской политики в Европе (ссылка):



До многих начинает доходить, что в украинском кризисе США преследуют чисто свои меркантильные цели. Просто прикрываются «благими намерениями». В истории так часто бывало. ЕС пытается выбраться из этой передряги, но нынешние лидеры слишком слабы. 2023 год для ЕС будет ещё сложнее, чем 2022.

К примеру Global Times пишет, что власти США, хотят ослабить Россию и европейские страны, продолжая поставки вооружений Украине и таким образом затягивая кризис в Европе.

Цели США можно легко увидеть.

А. Отодвинуть энергоресурсы РФ от ЕС, чем ослабить своего союзника. В 2022 году ЕС потерял 1 триллион евро из-за цен на энергоресурсы.

Б. Ослабить промышленность ЕС, многих евро производителей перетащить к себе или в подконтрольные страны.

В. Прокачать свой ВПК.

Г. Раздать всем кредиты, чтобы ещё сильнее всех посадить на «долларовую иглу».

Д. Прокачать свои корпорации. К примеру РФ выбыли из игры из-за санкций, ЕС не может из-за тарифов, вокруг Китая формируется образ врага и мягко вводят запреты. Цель, вывести на вверх только свои корпорации.

2. Проект СнМИ пишет про вялые попытки Евросоюза не дать американцам себя сожрать (ссылка):



В ходе саммита ЕС лидеры государств дали Еврокомиссии задание подготовить меры по защите индустриальной базы Союза от американского «Акта о снижении инфляции» (IRA).

Речь, напомним, о схеме на 400-740 миллиардов долларов, предусматривающей, в числе прочего, значительные налоговые льготы для внутреннего американского производства некоторых промышленных товаров (из сферы «зелёной экономики»), в особенности электромобилей — что для Европы чревато утратой конкурентоспособности и даже бегством производителей.

«В январе мы выступим с предложением о государственной помощи, которая будет предоставляться [европейским производителям] не только быстрее и проще, но и более предсказуемо», — заявила по итогам начальница Еврокомиссии фон дер Ляйен.

В свою очередь, французский Макрон заявил, что Европа нуждается «в срочной отповеди на IRA, чтобы обеспечить будущее своей промышленности»:

«Когда у вас есть две сверхдержавы, массово субсидирующие некоторые отрасли, вы можете, конечно, решить ничего не делать, уважать правила и чистоту доктрины свободного рынка… Но в конце концов от вас ничего не останется».

По его словам, «ответ Европы» должен составить около 2% европейского ВВП. Председатель Евросовета, впрочем, тут же добавил, что «ЕС остаётся лояльным и верным другом США, просто «для поддержания конкурентоспособности наших компаний мы вынуждены принять срочные меры».

Данные новости интересны тем, что демонстрируют уровень взаимопонимания между союзниками по противостоянию авторитарному Востоку. Уместно вспомнить, что перед тем, как прийти к трудному решению, Европа довольно долго упрашивала США пересмотреть свой IRA и получала в ответ расплывчатые обещания всё уладить – но, очевидно, не преуспела. Таким образом, Старый свет втягивается в борьбу протекционизмов с сюзереном, которую не хочет называть «экономической войной», но иногда называет. Так, премьер Финляндии Марин заявила:

«Финляндия не готова к новым инструментам. Надо быть уверенными, что мы не ввяжемся в ненужную торговую войну с США».

Это говорит о том, что американская клиентела (ныне сосредоточенная в основном на востоке ЕС) будет, возможно, довольно активно противодействовать тому, чтобы «европейский IRA» был действенным.

3. В Школе Капитализма я рассказываю о двух условиях, про которые надо помнить, замахиваясь на проекты с высокой доходностью. Цитирую из начала поста (ссылка):

Российские сырьевые компании продолжают платить щедрые дивиденды. Фосагро, Газпром нефть, прочие… многие портфели дали в 2022 больше дивидендного дохода, нежели в мирном 2021. Если вы руководствовались главным правилом Уоррена Баффета, «бизнес надо покупать надолго», уходящий год вас как минимум не огорчил.

Ритуально замечу, что вышесказанное не является инвестиционной рекомендацией. Размещайте ваши тяжело заработанные деньги на свой страх и риск, причём осознанно, а не по принципу «блогер упомянул акции “Рога и Копыта”, надо бы и мне купить»…