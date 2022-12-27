Они влияют не только на красоту, но и на здоровье ногтей: ошибки домашнего маникюра, которые совершают многие женщины

Женщины делятся на два типа. Одни предпочитают делать маникюр в салоне, а другие предпочитают ухаживать за ногтями самостоятельно. Но любительницы домашнего ухода нередко допускают распространенные ошибки, которые портят внешний вид ногтей и вредят их здоровью.

Стрижка ногтей кусачками

Стричь ногти – это в принципе не слишком хорошая идея. При регулярном уходе достаточно просто слегка укорачивать ноготки, подпиливая их. Но если все-таки нужно сильно уменьшить длину, значит, нужно отдавать предпочтение не кусачкам, а маникюрным ножничкам.

У первых слишком тупое лезвие. Они не срезают а обламывают ноготь, нарушая его структуру. Это приводит к ломкости и неравномерному росту. Ножницы в этом плане действуют более деликатно, так как они лучше заточены, а также имеют эргономичную форму.

Неподходящая пилочка

Пилочки бывают разные. Но подавляющее большинство женщин все еще продолжает пользоваться устаревшими металлическими, которые агрессивно воздействуют на ногтевую пластину. Они подходят разве что обладательницам крепких и плотных от природы ногтей. Остальным следует выбирать более щадящие варианты.

Наиболее деликатными и безвредными считаются стеклянные и бумажные пилочки. Правда, вторые совсем недолговечные. Но, они стоят совсем недорого, а потому их можно часто менять.

Не обрабатывать маникюрные инструменты

Многие женщины отказываются от услуг профессионального мастера маникюра, потому что не уверены в стерильности инструмента. Но дома тоже далеко не все следят за чистотой ножниц и пилочек. Почему-то считается, что если инструментами пользуется один человек, то они не нуждаются в обработке.

На самом деле под ногтями скапливается много грязи и микробов, которые остаются на инструменте после работы. И с каждым разом их становится все больше, а это уже достаточно опасно. Поэтому после каждого использования нужно мыть инструменты антибактериальным мылом, протирать хлоргексидином или спиртом.

Усердствовать с полировкой ногтей

Мастера всегда обрабатывают ногти специальной полирующей пилкой, чтобы обеспечить гладкость и привлекательный блеск, а также улучшить сцепление лака с ногтем. Но не нужно забывать, что полировка – это по сути стачивание верхнего слоя ногтя. И если переусердствовать, уйдут не только неровности, но и вполне здоровая часть ногтя. Таким образом, пластина станет очень тонкой и ровной.

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Эпизодический уход

Как правило, женщины делают маникюр 1-3 раза в неделю. В этот же момент они наносят масло для кутикулы и считают, что этого достаточно. На самом деле уход за ногтями – это не эпизодический, а непрерывный процесс, которым нужно заниматься ежедневно.

Нанося на руки крем, нужно уделять внимание не только коже, но и втирать его в ногтевые пластины. Кроме того, каждый вечер на кутикулу нужно наносить масло. Лишь при таком условии маникюр всегда будет выглядеть аккуратно и ухоженно.

Обрезать кутикулу

Начнем с того, что кутикула растет не просто так. Она прикрывает зону роста ногтя, защищая ее от проникновения инородных тел и опасных микробов. Поэтому варварски срезать кутикулу, делая раны вокруг ногтей, – это не просто неправильно, но еще и очень опасно.

На самом деле в удалении нуждается только роговой слой кутикулы. Это полупрозрачные пленки, которые нарастают на поверхности ногтя. Но их вовсе не обязательно срезать ножницами. Для этого можно использовать специальные средства для удаления кутикулы. Также можно аккуратно отодвигать кутикулу деревянной палочкой или уголком полотенца каждый раз после принятия душа.

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Неправильное использование пилочки

Большинство женщин автоматически подпиливает ногти, двигая пилкой вперед-назад. И они даже не задумываются о том, что из-ща этого появляются микротрещинки, из-за которых ногти начинают слоиться и ломаться.

Чтобы этого не происходило, надо придавать ногтям форму, орудуя пилочкой исключительно в одном направлении. То есть от одного края к другому. Возможно, так процесс будет идти медленнее, но и вреда для ногтей будет гораздо меньше.

Отсутствие подготовки к маникюру

У некоторых женщин настолько насыщенный ежедневный график, что им приходится все делать буквально на ходу. В том числе маникюр, которые они выполняют на скорую руку, без предварительного распаривания. Это настоящее издевательство и над ногтями, и над кутикулой, ведь сухую растресканную кожу легко поранить. И вообще такой маникюр не будет выглядеть опрятно.

Для того чтобы привести ногти в порядок, их обязательно нужно распарить в ванночке с мыльной горячей водой. Если обработать кожу рук скрабом, будет еще лучше.

Красить ногти сразу

Чтобы побыстрее закончить маникюр, некоторые женщины торопятся как можно скорее накрасить ногти. При этом не учитывают, что они еще влажные после распаривания, что масло для кутикулы еще не успело до конца впитаться. Нужно выждать хотя бы час после обработки ногтей, а потом еще и дополнительно обезжирить ногти средством для снятия лака.