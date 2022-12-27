 

В РФ начались продажи китайского Dongfeng 580

27.12.2022, 18:30, Разное
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Российские дилерские центры выступили с предложением о продаже нового кроссовера Dongfeng 580.

Данный автомобиль позиционируют в качестве серьезного конкурента для Volkswagen Tiguan. Приобрести новый паркетник Dongfeng 580 в разных комплектациях можно по цене от 1,5 до 2,1 миллиона рублей. В новой версии кроссовер получил 1,5-литровый бензиновый двигатель на 145 л.с. мощности и роботизированную трансмиссию. Вместе с тем немецкий аналог оценивается на российском рынке от 3,4 млн рублей.

В максимальной конфигурации китайский паркетник имеет круиз-контроль, камеру кругового обзора, датчики парковки, климат-контроль, а также опцию контроля уровня давления в шинах. Остальные параметры пока засекречены производителем.


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