 

Пропал, но нашёлся – Личное мнение

27.12.2022, 18:05, Разное
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Внук Пугачёвой Никитка недавно совсем пропал из поля зрения своих поклонников. Не знаю, сколько их у него, но они волновались.

Под Новый года Никитка всё-таки нашёлся — на Гавайях!


Фото: Соцсети

Чего ты там делаешь, посреди Тихого океана, Никитос?!

Оказывается, устал. Так трудился, так умотался, что срочно потребовались Гавайи:

«Наконец-то вырвались с женой отдохнуть на пару дней! В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали. Нашел идеальный вариант, как успеть перегрузиться во время работы», — цитирует внука Пугачёвой КП.

Нашёлся, и это — прекрасно. И жена к нему прилетела — тоже устала, наверное. Деятельность, понимаете, стартанула? Нужно отдохнуть.

Если кто переживал за семью Пугачёвой, можете выдохнуть. Всё у всех хорошо — и работы много, и отдых хороший. Если вдруг Алке нечего станет есть, то внук поможет. Хороший мальчик, как говорили в одном мультфильме.

К чему это я? Ах, да: понять никак не могу — отчего так устал Никитка? У вас нет предположений?

Источник: Лена Миро


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