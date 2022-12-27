Музыкальный продюсер Клайв Дэвис рассказал, как отреагировал на смерть Уитни Хьюстон

Лауреат премии “Грэмми”, музыкальный продюсер Клайв Дэвис рассказал, что был шокирован смертью культовой певицы Уитни Хьюстон. Исполнительница скончалась в 2012 году из-за приема алкоголя вместе с запрещенными препаратами. У певицы случился сердечный приступ, и она упала в ванну с водой. Ее продюсер пообщался с журналистом Доном Лемоном из CNN. Разговор был приурочен к выходу байопика о певице “Я хочу потанцевать с кем-нибудь”, создателем которого выступил Дэвис.

Клайв Дэвис рассказал, что в день своей смерти Уитни должна была присутствовать на его вечеринке. Продюсер отметил, что на тот момент звезда “предпринимала отважную попытку очиститься и реабилитироваться”. Они виделись за 48 часов до смерти.

Она показывала мне, что она делала в реабилитационном центре. Уитни бросила курить, очистилась от никотина. И она хотела начать ходить в студию… За 48 часов до ее смерти я бы и не подумал, что она скончается, что ее жизнь закончится так ужасно и преждевременно, – вспомнил Дэвис.

Главную роль в байопике “Я хочу потанцевать с кем-нибудь” исполнила звезда сериала “Конец гребаного мира” Наоми Экки. Перед ней стояла непростая задача не просто изобразить Хьюстон, а максимально точно скопировать культовый вокал. Режиссером ленты выступила Каси Леммонс, наиболее известная работой над сценарием нашумевшей “Богемской рапсодии”.