Расширяем кругозор: 7 лучших фильмов для тех, кто интересуется искусством

Большой. Сезон» (2022, реж. Анастасия Попова)

Большой театр — один из символов России, место, куда стремятся миллионы, чтобы посмотреть лучшие балетные и оперные постановки. Документальный проект Анастасии Поповой позволяет зрителям проникнуть за кулисы театра и увидеть реальную жизнь певцов и танцоров, которые каждый день превозмогают себя.

«Фрида» (2002, реж. Джули Тэймор)

Фрида Кало (Сальма Хайек) — одна из самых дорогих художниц мира, открывшая женщинам путь на мировую сцену. В своих картинах она выражала психологические и физические травмы, многочисленные «выкидыши» и отношения с мужчинами. Главными из них были политик Лев Троцкий (Джеффри Раш) и художник Диего Ривера (Альфред Молина), ее учитель и партнер.

«Квадрат» (2017, реж. Рубен Эстлунд)

Жесткая сатира о мире современного искусства. Кристиан (Клас Банг) работает куратором музея, живет в шикарной квартире и ездит на новенькой «Тесле». Посреди бела дня у него крадут телефон и кошелек — мужчина не смиряется с потерей, выслеживает гаджет через специальное приложение. Преступник живет в многоквартирном доме, каждому жителю которого Кристиан отправляет письмо с угрозами.

«Выход через сувенирную лавку» (2010)

Хотя в титрах этого фильма указано, что его снял известный стрит-арт художник Бэнкси, доподлинно авторство неизвестно. Тем не менее, сюжет псевдодокументального фильма привлек внимание критиков и зрителей по всему миру. Выдуманный артист, француз-экспат Тьерри Гетта (Мистер Брэйнуош) погружается в мир стрит-арта США, чьи представители успешно зарабатывают на традиционно некоммерческом виде искусства.

«Ваг Гог. На пороге вечности» (2018, реж. Джулиан Шнабель)

Роль нидерландского художника принесла Уильяму Дефо приз за лучшую мужскую роль кинофестиваля в Венеции. Сейчас Ван Гог один из самых известных художников, а жил он в бедности, его талант почти никто не признавал. В масштабном байопике рассказана печальная история гения-неудачника, верившего в себя несмотря ни на что.

«Полночь в Париже» (2011, реж. Вуди Аллен)

Фильмы Вуди Аллена имеют одинаковую основу (муж-ворчун и красавица-жена изменяют друг дуругу) и отличаются только в деталях. «Полночь в Париже» про сценариста Гила (Оуэн Уилсон) и его невесту Инес (Рэйчел Макадамс), приехавших в столицу Франции к ее родителям. В поездке Инес встречает старого друга Пола (Майкл Шин), к которому Гил сразу начинает ревновать любимую. В один из вечеров он сбегает из компании и случайно заходит в кафе, где живут и здравствуют известные личности 1920-х годов: Фрэнсис Скотт Фицджеральд (Том Хиддлстон), Гертруда Стайн (Кэти Бэйтс), Эрнест Хэмингуэй (Кори Столл), Пабло Пикассо (Марсьяль Ди Фонсо Бо) и другие.

«Андрей Рублев» (1966, реж. Андрей Тарковский)

Шедевр советского режиссера, который изучают в киношколах всего мира. Это философское рассуждение о связи художника с богом, который управляет рукой творца во время создания произведения. Для Андрея Рублева (Анатолий Солоницын) самое ценное — это спокойствие и чистота души, которая раз за разом подвергается соблазнам и испытания