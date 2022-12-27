 

Сбежавшая из России Бородина довела собственную мать до слез: Все мозги сделала

27.12.2022, 17:57, Разное
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Недавно Ксения Бородина отметила день рождения младшей дочери Теоны, о чем рассказывала поклонникам в соцсетях. Ведущая реалити-шоу “Дом-2”, к слову, постоянно находится на связи с фанатами, которым, очевидно, интересен каждый шаг знаменитости.

Теперь Ксения похвасталась, что вместе с матерью и детьми отправилась в Таиланд, где и проведет новогодние праздники. Сбежав на время из России, телеведущая планирует отдохнуть как следует и набраться сил перед работой.

Перед вылетом в семье Бородиной произошел казус. Мать телезвезды не могла найти загранпаспорт. Пока Ксения нервничала, ее родительница в слезах пыталась обнаружить документ. О том, что мать была доведена до слез, ведущая популярного телепроекта также рассказала поклонникам.

“Бабушка с утра все мозги сделала. Уже порыдала”, – сообщила брюнетка.

Кстати, в Таиланде Ксения Бородина сняла на две недели роскошную двухэтажную виллу, в которой нашлось место всем. По словам телеведущей, у каждой из ее дочерей отдельная комната. А еще звезда похвасталась шикарным видом, который открывается с террасы, и бассейном. Поклонники пожелали знаменитости приятного отдыха.


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