NBC – реставраторы Нотр-Дама обещают завершить работы к Рождеству 2024 года

Реставрационные работы в соборе Парижской богоматери идут полным ходом, и уже в следующем году будет завершена реконструкция шпиля знаменитой церкви. По словам ответственного за выполнение ремонта Нотр-Дама отставного генерала Жан-Луи Жоржлена, уже в 2024 году прихожане запомнят рождественскую полуночную мессу как один из самых волнующих праздников за всю историю собора.

Улицы Парижа наполнены традиционными видами и звуками Рождества. Но не хватает одного: двери Нотр-Дама всё ещё закрыты для общественности.

ЖЕНЩИНА НА УЛИЦЕ: Мы этого ждём.

Прошло три с половиной года с того дня, как мир беспомощно наблюдал за объятым пламенем собором. NBC News предоставили редкую возможность заглянуть внутрь, чтобы посмотреть, как продвигаются реставрационные работы.

В церкви по-прежнему сохраняется возможность отравления свинцом, поэтому мы одеты в эти костюмы.

После многих лет кропотливой работы по обеспечению сохранности здания церкви и для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ сейчас, наконец, идёт реставрация интерьера. Огромное пространство по-прежнему представляет собой целые «джунгли» из строительных мостков, которые весят более 1200 тонн, возвышаются на высоту в 15 этажей и сквозь которые пробираются три сотни рабочих. Однако среди обширной стройки начинают становиться заметными проблески тихой красоты. В этом ряду расписанных часовен бригады мастеров старательно возвращали святым и ангелам их былое великолепие.

Среди всего этого металла и конструкций так поразительно видеть это произведение искусства во всей его красе. Это даёт вам представление о том, каким будет это место, когда оно будет полностью восстановлено.

А здесь завершённое крыло здания позволяет заглянуть в будущее и увидеть, как будет выглядеть остальная часть собора после завершения строительства. Весь Париж наблюдал за падением шпиля Нотр-Дама, однако совсем скоро, в 2023 году, город снова увидит, как он поднимется. Эти деревянные рамы станут основой для новых каменных арок, на вершине которых будет возвышаться новый шпиль, в точности повторяющий оригинал, сделанным в 1895 году.

Каждый кусок дерева здесь был обрезан до миллиметра, чтобы соответствовать точным характеристикам церкви. Каждый шаг (реставрационных работ. — ИноТВ) подробно описан в этом специальном журнале, выпущенном командой реставраторов. Отставной генерал заявил, что церковь будет открыта для богослужений к концу 2024 года.

ЖАН-ЛУИ ЖОРЖЛЕН, генерал в отставке и ответственный за восстановление собора: Полуночная месса на Рождество 2024 года, вероятно, станет одним из самых волнующих и великих празднеств за всю историю этого собора.

До тех пор верующие поддерживают дух праздника на улице.

ПАРА НА УЛИЦЕ: Нам важно приходить сюда на Рождество.

Остаётся только ждать, когда снова откроются двери собора, который так много значит для мира.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2022 года.