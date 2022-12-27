 

Мишленовские звёзды гаснут без электричества — всё больше французских ресторанов закрываются из-за за цен на энергопотребление

27.12.2022, 17:50, Разное
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Вдали от крупных городов положение французских торговцев и рестораторов становится всё более угрожающим из-за неподъёмных счетов за электроэнергию, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Фредерик Сиржан. По его словам, в стране закрывается всё больше ресторанов — в том числе известных и отмеченных звёздами Michelin. Если государство не окажет отрасли помощь, вскоре все периферийные предприятия среднего и малого бизнеса могут оказаться банкротами, предупреждает автор.


AP

«На фронте счетов за электроэнергию никакого рождественского волшебства», — констатирует обозреватель Boulevard Voltaire Фредерик Сиржан. По словам автора, потребление электроэнергии в стране уже снизилось на 10%, а последующие «рекорды» экономии могут закончиться банкротствами и ликвидацией предприятий. Уже сейчас под угрозой находятся пекари, но вместе с ними рискуют быть уничтоженными все торговцы, ремесленники и предприятия малого и среднего бизнеса, являющиеся крупными потребителями энергии, предупреждает Сиржан.

Тревожные вести поступают, по словам автора, с французской периферии. Многие магазины там уже частично или полностью приостановили свою деятельность. Например, в департаменте Ло-и-Гаронна закрылся знаменитый ресторан Les Allées Gourmandes. В Новой Аквитании другой известный местный ресторатор Эрве Сотон, владелец ресторана La Table des sens, расположенного в очаровательной деревне Луграт, решил окончательно закрыть бизнес. Даже шеф-повара, отмеченные звёздами гида Michelin, были вынуждены закрыть свои заведения в декабре 2022 года, отмечает обозреватель. Среди них два многообещающих молодых повара Адриен Соро и Себастьен Риу.

Эти наблюдения, полученные случайным образом в ходе рождественских путешествий, к сожалению, объективны и подтверждены Союзом профессионалов и отраслей гостиничного бизнеса, пишет автор. Президент ассоциации Адриен Перацци объявил о закрытии ресторанов в конце года и предупредил, что эта тенденция продолжится, «если государство не окажет помощь».

Ресторанный бизнес, скорее всего, оставит тысячи сотрудников и владельцев бизнеса на произвол судьбы из-за того, что счета растут, прогнозирует Сиржан. Канун Нового 2022 года представляется горьким для многих рестораторов. Но для некоторых из них уже слишком поздно. И это бросает новую тень на светлый праздник Рождества и Нового года, заключает автор статьи.

 


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