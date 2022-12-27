Мелирование на седые волосы: какой цвет выбрать в 2023 году

Новогодние торжества — время насыщенное и напряженное. Поэтому визит в парикмахерскую перед праздниками стоит сделать заранее. Женщинам в возрасте перед Новым годом зачастую приходится решать непростую задачу — какой цвет выбрать для маскировки седины. Ниже предлагаем вашему вниманию подборку трендовых методик окрашивания, идеально подходящих для седых волос в 2023 г.

Общие рекомендации

Считается, что наиболее модными в грядущем сезоне будут теплые оттенки волос. Практически любой такой цвет неплохо подходит для седых волос. Теплые тона отлично скрывают седину. Но можно для окрашивания, конечно, выбирать и холодные оттенки.

В моде в 2023 г., к примеру, такие цвета:

розовое пастельное золото; сияющий каштановый; сияющий красный; блонд в стиле Таргариенов.

Мелирование на седые волосы

Лучше всего скрыть седину можно, конечно, путем мелирования волос. С помощью такой техники окрашивания несложно сделать поистине потрясающую прическу. Мелирование отлично смотрится в прическах даже женщин за 70. Вариантов мелирования существует несколько.

Классический способ мелирования

Полностью замаскировать седину поможет классическое мелирование. В этом случае в волосы добавляются блики натурального цвета корней. Такое мелирование выглядит очень мягко и естественно. К тому же за волосами, окрашенными подобным образом, легко ухаживать.

Обесцвечивание

Также при мелировании можно, наоборот, некоторые пряди окрашивать в белый цвет. Чтобы такая прическа выглядела естественно, окрашиваемые пряди должны быть как можно более тонкими.

Балаяж

Техника балаяж напоминает обычное мелирование. Но в этом случае при окрашивании используется несколько цветов. При этом переходы делаются как можно более плавными. В результате окрашивание смотрится максимально естественно.

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Мелирование с окантовкой

Этот вид мелирования хорошо подходит для таких причесок, как боб и “шапочка”. Используется эта методика в тех случаях, когда седина покрывает волосы неравномерно и чаще встречается в какой-то одной зоне. При применении этого метода тоном какого-то оттенка окрашивают область в 1-2 см по линии роста волос. Остальные волосы мелируют классическим способом.

Шатуш

Эта техника также позволяет хорошо замаскировать седину. После окрашивания по этой методике волосы выглядят так, словно они выгорели на солнце. Считается, что методика больше всего подходит для брюнеток и шатенок. На светлых волосах шатуш часто бывает не слишком заметным.

Под седину

Существует также техника мелирования под названием «под седину». Считается, что такая техника идеально подойдет для блондинок с большим количеством седых волос. При использовании этого метода применяются пепельные оттенки. Конкретный тон при этом подбирается индивидуально.

Окрашивание рыжих седых волос

Считается, что сложнее всего подбирать оттенки для седых рыжих волос. Считается, что для светло-рыжей шевелюры больше подходят карамельный оттенок и персиковый. Темно-рыжим женщинам стоит выбирать при этом краску медных тонов.

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Уход за окрашенными седыми волосами

Для того чтобы окрашивание на седых волосах сохранялось как можно дольше, за шевелюрой нужно правильно ухаживать. К примеру, использование фена и плойки стоит свести к минимуму. Головные уборы женщинам с седыми волосами рекомендуется носить как летом, так и зимой. Летом шляпка убережет волосы от ультрафиолета. Зимняя теплая шапка же защитит шевелюру от холода и пересушивания. В особенности этот совет будет полезен для женщин с осветленными волосами.

После мытья головы не нужно стараться высушить волосы расческой до конца. Иначе можно повредить локоны. В особенности это касается женщин с короткой стрижкой.

Еще несколько полезных советов

При окрашивании седых волос стилисты рекомендуют избегать желтых оттенков. Если после окрашивания случайно получится именно такой цвет, стоит дополнительно использовать тоник. С желтизной лучше всего борются пепельные тоники.

Седые волосы как правило достаточно сухие. Поэтому для ухода за ними желательно использовать увлажняющие шампуни и кондиционеры. При этом выбирать рекомендуется средства без сульфатов.

Обычные шампуни удаляют жир и грязь с волос не слишком хорошо. Поэтому для ухода за седыми волосами рекомендуется хотя бы один или два раза в месяц использовать специальный очищающий шампунь.