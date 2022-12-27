“Я себе цену знаю”: оставшаяся без мужа Дженнифер Лопес довела россиян

53-летняя

артистка, певица и актриса Дженнифер Лопес поражает своей внешностью. Загорелая

красотка с длинными волосами и шикарным телом активно гастролирует, участвует в

фотосессиях и снимается в клипах.

Вот и новая

фотография голливудской звезды довела россиян. В хорошем смысле,

конечно. Привыкшие видеть Джей Ло в откровенных нарядах и купальниках зрители

были приятно удивлены скромным образом артистки. Оставшаяся на фотографии без мужа

Дженнифер Лопес позирует в игривом платье с бантиками и воротничком.

Оценили образ и

эксперты. Стилист Ольга Кинденкова проанализировала не только платье, но и полностью

внешний вид звезды и сделала свои выводы. Она считает, что платье выгодно

подчеркивает фигуру Лопес. К тому же, в нем сохранен баланс между инфантильностью

и строгостью — забавный принт, но в строгом силуэте. Ольга добавляет, что образ

как бы говорит: “Я себе цену знаю”.

Эксперт

напоминает, что немаловажную роль в образе играют прическа и украшения. Лаконично

убранные назад волосы не отвлекают от платья, и подчеркивают баланс простоты,

наивности и замысловатости. Дженнифер Лопес однозначно покорила сердца

поклонников рождественским нарядом.