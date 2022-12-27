 

В Турции у россиян начали возникать проблемы с ВНЖ через аренду квартиры

27.12.2022, 16:10, Новости дня
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Россияне, переехавшие в Турция, в социальных сетях стали жаловаться на массовые отказы в получении ВНЖ (камет) через аренду квартиры, граждане РФ отмечают, что их документы в миграционной службе даже не хотят смотреть.

Так, один из пользователей соцсетей рассказал, что «очередные российские граждане… получили отказы в гече (миграционная служба Турции), их документы даже не смотрели».

Утверждается, что отказ был мотивирован указом Анкары о том, что Турция прекращает выдачу ВНЖ россиянам. Тем, кто получил отказ, дается 10 дней для того, чтобы выехать из страны, несмотря на полугодовалую аренду квартиры и страховку.

Оказавшиеся в подобной ситуации, пишут в соцсетях, могут выехать из Турции, а затем заехать и купить квартиру, чтобы получить ВНЖ. При этом автор поста сомневается в надежности такого способа, он задается вопросом: «А вдруг и тут они передумают?»

Ранее сообщалось, что каждый пятый объект недвижимости в Турции, согласно данным за девять месяцев этого года, был продан россиянам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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