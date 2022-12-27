В Туве мужчину осудили за заражение малолетних детей сожительницы туберкулезом

В пресс-релизе МВД по Республике Тыва говорится, что житель Кызыла в возрасте 39 лет состоял на учете в противотуберкулезном диспансере с открытой формой туберкулеза с мая 2014 года. После он заразил детей своей сожительницы, за что в итоге получил год колонии.

Выяснилось, что житель знал о своем заболевании и с апреля 2020 года по апрель 2021 года сожительствовал с молодой женщиной. У пары было двое детей – девочка 2014 года рождения и ребенок 2016 года рождения.

Мужчина проживал с детьми и не соблюдал элементарные санитарные нормы. По данным МВД Тувы, туберкулезное инфицирование внутригрудных лимфатических желез считается тяжким вредом здоровью.

Мировой судья признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он был приговорен к одному году ограничения свободы.