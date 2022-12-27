 

Звезда “Сумерек” Эшли Грин поделилась новым снимком дочери в ее первое Рождество

27.12.2022, 15:15, Разное
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В католическое Рождество селебрити традиционно делились праздничным семейным контентом, и актриса Эшли Грин не стала исключением. В своем личном блоге звезда “Сумерек” опубликовала новую фотографию, на которой позирует вместе с мужем Полом Хоури и 3-месячной дочерью Кингсли Рэйнн. Для малышки это было первое в жизни Рождество, и звездной маме захотелось запечатлеть трогательный момент. 

Самое волшебное Рождество на сегодняшний день, – написала актриса под фото.

В комментариях новый снимок оценил коллега актрисы по “Сумеркам” Питер Фачинелли. Кстати, недавно они с Фачинелли и другими актерами “Сумерек” воссоединились спустя 14 лет после премьеры культовой саги. 

Такая милая. Маленький эльф Санты, – восхитился он.

Напомним, что Эшли Грин впервые стала мамой в конце сентября. С тех пор она неоднократно показывала фото малышки, в том числе, по случаю прошедшего Дня благодарения. О беременности актрисы стало известно в марте этого года. На последних сроках в июле Эшли снялась обнаженной, а в августе устроила грандиозную вечеринку baby shower.

Эшли Грин и актер озвучивания Пол Хоури вместе с 2013 года. После пяти лет отношений, в 2018-м, пара связала себя узами брака в присутствии более 200 гостей.


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