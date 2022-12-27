 

“Осталось ровно 100 долларов в кармане”: Лолита отказалась от банкета из-за бедственного положения

27.12.2022, 15:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня Лолита – востребованная, успешная артистка. Исключительно своим трудом и талантом она добилась всего, что имеет. Но ей знакомы времена безденежья и даже голода.

“Я помню те празднования Нового года, когда единственное, что могла себе позволить – салат “Оливье” и докторскую колбасу, – вспоминает певица. – Не было иного выхода. Копейки, что лежали в кармане, надо было разложить на еду, на поездку в метро. Не брезговала сдавать бутылки – тогда за них давали деньги. И это было спасение”.

Даже на концертные костюмы порой не хватало! “Приходилось экономить, откладывать, собирать и на съемку, и на студию, и на то, чтобы сделать программу, – уверяет Лолита. – А первые большие деньги я вложила в свое “Шоу разведенной женщины” – по тем временем 146 тысяч долларов. При этом денег на банкет уже не оставалось, и помню, как все меня спрашивали, где он будет после концерта. А у меня оставалось ровно 100 долларов в кармане, которые надо было потратить на себя, маму, ребенка и няню”.

После той программы, как говорит певица, больших гонораров она еще долго не получала. “И вложения в “Шоу разведенной женщины” я отбивала еще долго”, – вспоминает звезда. Но о тех тратах она никогда не жалела. “Работа – это то, на что жалеть нельзя, – пояснила Лолита Милявская. – Я могу пожалеть на шмотки, но не на работу – там должно быть все лучшее”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12.22 / Скандалы: Что скрывал ноутбук Хантера Байдена

22.06.22 / Скандалы: На поклон к государству

13.04.22 / Мнение: Мир Путина

07.02.22 / Как получить налоговый вычет в 2022 году: все подробности

30.11.21 / Анатолий Чубайс возглавил Сбербанк

04.06.22 / МВД сообщило о росте числа краж батарей из самокатов кикшеринговых сервисов

28.06.21 / Вредные Советы

07.05.21 / Вместо Бали и Малибу: где научиться серфингу с Москве

17.12.21 / Овладеваем искусством многослойности: как вписать в скучный зимний гардероб такое женственное платье

27.07.22 / Элитная “загородка” оказалась в дефиците

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика