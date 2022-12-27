Европол предупредил о растущей угрозе со стороны ультраправых

Угроза, исходящая от агрессивного экстремизма и ультраправого терроризма, постоянно возрастает, сказала в своём ежегодном докладе полицейская служба Европейского союза. Как пишет Le Figaro, вооружившись этим выводом, Европол устроил очередной рейд против экстремистских материалов праворадикального толка в сети. Как объяснили в ведомстве, именно интернет-пропаганда играет ключевую роль в принятии решения о теракте и нападении.



AP

«Угроза, исходящая от агрессивного экстремизма и (ультраправого) терроризма, постоянно возрастает», — к такому выводу, как пишет Le Figaro, пришла полицейская служба Европейского союза в ежегодном докладе о террористических угрозах. Основываясь на этом заключении, 15 декабря Европол начал вторую операцию против киберпреступников праворадикального направления, передаёт газета.

Вместе со спецслужбами 14 стран (13 государств — членов Европейского союза, включая Францию, плюс Великобритании) Европейская полиция выявила 841 единицу контента, в числе которого оказались стримы, пропагандистские тексты, взятие ответственности за нападения и оправдание терроризма. 34 площадкам, на которых был обнаружен этот незаконный контент, приказано было его удалить.

Как отмечает издание, вторая «кибератака» против ультраправых (первая выявила 1038 материалов в 2021 году) случилась, после того как «рост экстремизма и терроризма со стороны крайне правых был подчёркнут» в последнем ежегодном докладе Европола за 2021 год. В коммюнике о начале операции 15 декабря Европол, в частности, напоминает о терактах в Буффало (США) и Братиславе (Словакия). В обоих случаях, настаивает Европол, террористы «были частью транснациональных онлайн-сообществ и черпали вдохновение у других воинствующих правых экстремистов и террористов».

В оставленных ими текстах террористы, кроме того, подчеркнули роль онлайн-пропаганды в принятии решения об атаках. Это, по мнению Европола, показывает, «насколько злоупотребление интернетом остаётся важным аспектом радикализации и агрессивной вербовки правых».