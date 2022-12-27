Польский эксперт – украинский конфликт не стал помехой отношениям России и Китая

Пекин не только сохраняет союзнические отношения с Москвой, но и укрепляет их, пишет RMF24. Издание приводит слова польского аналитика Михал Богуша, который подтверждает, что Китай избегает прямой вовлечённости в украинский конфликт, тем не менее он активно участвует в совместных военных учениях с Россией, и это говорит о многом.



AP

В течении 10 месяцев украинского конфликта Китай ещё больше укрепил свои отношения с Россией. «Союз имеет своё продолжение, и он развивается», — заявил в интервью Польскому агентству печати аналитик Михал Богуш из Центра восточных исследований.

По словам эксперта, Китай помогает России, хотя и избегает прямого участия, чтобы защитить собственные компании от санкций. «В этом плане мало что изменилось», — подчеркнул Богуш.

В качестве примера он привёл совместные китайско-российские военные учения.

Аналитики из Центра восточных исследований в своём отчёте «Ось Пекин — Москва» уже ранее говорили том, что Китай и РФ связаны неформальным союзом, направленным против Запада. Обе страны якобы стремятся изменить сложившийся международный порядок и подорвать доминирующее положение США. Михал Богуш рассказывает, что не стоит рассчитывать на изменение симпатий Пекина и в следующем году.