США предлагали хакеров, но Москва хотела киллера
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Что происходит на политическом рынке обменов заключенными.
После обмена баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута американская пресса сказала новые подробности тяжбы, которая предшествовала этой сделке. В частности, такие: пытаясь вызволить из российской колонии бывшего морпеха Пола Уилана, приговоренного к 16 годам за шпионаж, американцы предлагали отдать за него двух именитых хакеров — Романа Селезнева, сына видного думца Виталия Селезнева, и его менее известного коллегу Александра Винника.
Первый, арестованный в 2014 году на Мальдивах по американскому ордеру, отбывает 27-летний срок в США за хакерство, банковское мошенничество и хищение личных данных. По выкладкам прокуратуры, Селезнев нанес мелким бизнесам и банкам США ущерб более чем на 169 млн долларов.
Москва с самого начала называла его арест «похищением», а из его телефонных разговоров с отцом следовало, что они возлагали большие надежды на Дональда Трампа, возможно, наслушавшись баек о его «сговоре» с Кремлем. Трамп подвел, и Селезневы перенесли свои надежды на обмен, на который также рассчитывал Винник, арестованный в 2017 году в Греции тоже по американскому ордеру, но доехавший до Америки лишь в августе этого года, поскольку за ним стояла очередь из прокуратур разных государств.
Сперва греки выдали его во Францию, где один из парижских судов приговорил Винника к пяти годам. На него претендует и Россия, возбудившая против Винника дело о мошенничестве, но после отбытия срока во Франции он был экстрадирован в Калифорнию. Причем 4 августа 2022 года. В этот день Грайнер была приговорена в РФ к 9,5 года.
Такое совпадение, понятное дело, не могли не счесть магическим, и адвокаты Винника обратились к российским властям с предложением его на кого-нибудь выменять.
Вадим Красиков. Фото: static.prsa.pl
Американские власти поначалу надеялись получить за Бута и Грайнер, и Уилана. Москва, посадившая Уилана за шпионаж (который и он, и ЦРУ отрицают), настаивала на том, чтобы получить за шпиона лишь другого шпиона. У американцев достойного русского шпиона сейчас в запасе нет, но он есть у немцев, и РФ потребовала, чтобы ей отдали именно его. Речь шла о Вадиме Красикове, который убил в 2019 году в берлинском парке Малый Тиргартен бывшего чеченского полевого командира 40-летнего Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), всадив в него с велосипеда три пули из «Глока». На следующий год киллера приговорили к пожизненному.
Американцы в неофициальном порядке позондировали почву в Германии и, видимо, пришли к выводу, что немцы вряд ли пойдут им навстречу, потому что начали предлагать ФСБ другой куш — хакеров Винника и Селезнева.
Роман Селезнев. Фото: соцсети
Как и обмен Бута на Грайнер, такой вариант показался многим в администрации Байдена неадекватным. Особенно негодовали правоохранители. Хакеры работают за границей, выявить и выманить их сложно, а объяснить присяжным механику их промысла и добиться обвинительного вердикта тоже непросто.
Правда, в прошлом году США отправили на родину киберпреступника Алексея Буркова, который был приговорен в 2020 году к 9 годам тюрьмы за мошенничество с кредитными картами и управление киберкриминальным сетевым форумом. По выкладкам минюста США, его проделки с кредитками обошлись американскому потребителю в 20 млн долларов.
И эта сумма, и 169 млн, инкриминируемые Селезневу, блекнут в сравнении с 9 млрд преступных долларов, якобы отмытых через криптовалютную биржу ВТС-е, которые вменяют Виннику. В его обвинительном заключении, состоящем из 21 пункта, утверждается, что через эту биржу шли деньги, заработанные на взломе чужих компьютеров, их блокировке для выкупа, хищении личных данных и других киберпреступлениях.
Как пишет «Вашингтон пост», адвокаты и родные Винника опасаются, что ему влепят чуть ли не полвека тюрьмы. Утешу их, что таких сроков за подобные преступления в США не дают.
Алексей Бурков. Фото: Андрей Широков / ТАСС
Возвращаясь к Буркову — до сих пор неясно, почему его депортировали в Россию. В марте несколько конгрессменов потребовали, чтобы советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил им, почему Буркова отправили на родину так рано и получили ли США что-то взамен.
Петербуржец Бурков был арестован израильтянами в 2015 году. Москва долго пыталась препятствовать его экстрадиции в США и даже, как сообщают, арестовала израильтянку с тем, чтобы на него обменять Буркова тем не менее этапировали в США, где он признался в управлении сайтом CardPlanet, на котором были проданы похищенные данные по более чем 150 тысячам похищенных кредиток, и создании сетевого сообщества DirectConnection, в котором состояли некоторые виднейшие российские хакеры.
Сообщают, что Бурков также руководил тайным киберкриминальным форумом Mazafaka. В свете вышесказанного правоохранители США считали Буркова своей знатной добычей и недоумевали по поводу его выдачи на родину. Что сказал об этом конгрессменам Салливан, до сих пор неясно.
В ходе торговли из-за Уилана США сами предложили отдать за него Селезнева и Винника, который все еще ждет в Калифорнии суда, а его адвокаты требуют, чтобы прокуратура форсировала предоставление им собранных на следствии доказательств (т.н. discovery).
Но вопреки всем протестам против «похищения» хакеров и фальсификации их дел, РФ наотрез отказалась взять их в обмен на Уилана и продолжала настаивать на киллере Красикове.
Эта неудача американской стороны была с облегчением встречена рядом здешних правоохранителей. «Не каждый день удается добиться осуждения и тюремного приговора, — заметил «Вашингтон пост» бывший сотрудник минюста при Обаме и Трампе Марк Реймонди. — Я уверен, что киберпрокуроры минюста рады, что они [хакеры] остались за решеткой».
С другой стороны, если американская сторона вызвалась зачислить российских хакеров в свой обменный фонд, то лед, очевидно, тронулся. И мы можем ожидать новых сделок по обмену.
Владимир Козловский
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Источник: Новая газета
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