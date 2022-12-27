США предлагали хакеров, но Москва хотела киллера

Что происходит на политическом рынке обменов заключенными.

После обмена баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута американская пресса сказала новые подробности тяжбы, которая предшествовала этой сделке. В частности, такие: пытаясь вызволить из российской колонии бывшего морпеха Пола Уилана, приговоренного к 16 годам за шпионаж, американцы предлагали отдать за него двух именитых хакеров — Романа Селезнева, сына видного думца Виталия Селезнева, и его менее известного коллегу Александра Винника.

Первый, арестованный в 2014 году на Мальдивах по американскому ордеру, отбывает 27-летний срок в США за хакерство, банковское мошенничество и хищение личных данных. По выкладкам прокуратуры, Селезнев нанес мелким бизнесам и банкам США ущерб более чем на 169 млн долларов.

Москва с самого начала называла его арест «похищением», а из его телефонных разговоров с отцом следовало, что они возлагали большие надежды на Дональда Трампа, возможно, наслушавшись баек о его «сговоре» с Кремлем. Трамп подвел, и Селезневы перенесли свои надежды на обмен, на который также рассчитывал Винник, арестованный в 2017 году в Греции тоже по американскому ордеру, но доехавший до Америки лишь в августе этого года, поскольку за ним стояла очередь из прокуратур разных государств.

Сперва греки выдали его во Францию, где один из парижских судов приговорил Винника к пяти годам. На него претендует и Россия, возбудившая против Винника дело о мошенничестве, но после отбытия срока во Франции он был экстрадирован в Калифорнию. Причем 4 августа 2022 года. В этот день Грайнер была приговорена в РФ к 9,5 года.

Такое совпадение, понятное дело, не могли не счесть магическим, и адвокаты Винника обратились к российским властям с предложением его на кого-нибудь выменять.

Вадим Красиков. Фото: static.prsa.pl

Американские власти поначалу надеялись получить за Бута и Грайнер, и Уилана. Москва, посадившая Уилана за шпионаж (который и он, и ЦРУ отрицают), настаивала на том, чтобы получить за шпиона лишь другого шпиона. У американцев достойного русского шпиона сейчас в запасе нет, но он есть у немцев, и РФ потребовала, чтобы ей отдали именно его. Речь шла о Вадиме Красикове, который убил в 2019 году в берлинском парке Малый Тиргартен бывшего чеченского полевого командира 40-летнего Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), всадив в него с велосипеда три пули из «Глока». На следующий год киллера приговорили к пожизненному.

Американцы в неофициальном порядке позондировали почву в Германии и, видимо, пришли к выводу, что немцы вряд ли пойдут им навстречу, потому что начали предлагать ФСБ другой куш — хакеров Винника и Селезнева.

Роман Селезнев. Фото: соцсети

Как и обмен Бута на Грайнер, такой вариант показался многим в администрации Байдена неадекватным. Особенно негодовали правоохранители. Хакеры работают за границей, выявить и выманить их сложно, а объяснить присяжным механику их промысла и добиться обвинительного вердикта тоже непросто.

Правда, в прошлом году США отправили на родину киберпреступника Алексея Буркова, который был приговорен в 2020 году к 9 годам тюрьмы за мошенничество с кредитными картами и управление киберкриминальным сетевым форумом. По выкладкам минюста США, его проделки с кредитками обошлись американскому потребителю в 20 млн долларов.

И эта сумма, и 169 млн, инкриминируемые Селезневу, блекнут в сравнении с 9 млрд преступных долларов, якобы отмытых через криптовалютную биржу ВТС-е, которые вменяют Виннику. В его обвинительном заключении, состоящем из 21 пункта, утверждается, что через эту биржу шли деньги, заработанные на взломе чужих компьютеров, их блокировке для выкупа, хищении личных данных и других киберпреступлениях.

Как пишет «Вашингтон пост», адвокаты и родные Винника опасаются, что ему влепят чуть ли не полвека тюрьмы. Утешу их, что таких сроков за подобные преступления в США не дают.

Алексей Бурков. Фото: Андрей Широков / ТАСС

Возвращаясь к Буркову — до сих пор неясно, почему его депортировали в Россию. В марте несколько конгрессменов потребовали, чтобы советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил им, почему Буркова отправили на родину так рано и получили ли США что-то взамен.

Петербуржец Бурков был арестован израильтянами в 2015 году. Москва долго пыталась препятствовать его экстрадиции в США и даже, как сообщают, арестовала израильтянку с тем, чтобы на него обменять Буркова тем не менее этапировали в США, где он признался в управлении сайтом CardPlanet, на котором были проданы похищенные данные по более чем 150 тысячам похищенных кредиток, и создании сетевого сообщества DirectConnection, в котором состояли некоторые виднейшие российские хакеры.

Сообщают, что Бурков также руководил тайным киберкриминальным форумом Mazafaka. В свете вышесказанного правоохранители США считали Буркова своей знатной добычей и недоумевали по поводу его выдачи на родину. Что сказал об этом конгрессменам Салливан, до сих пор неясно.

В ходе торговли из-за Уилана США сами предложили отдать за него Селезнева и Винника, который все еще ждет в Калифорнии суда, а его адвокаты требуют, чтобы прокуратура форсировала предоставление им собранных на следствии доказательств (т.н. discovery).

Но вопреки всем протестам против «похищения» хакеров и фальсификации их дел, РФ наотрез отказалась взять их в обмен на Уилана и продолжала настаивать на киллере Красикове.

Эта неудача американской стороны была с облегчением встречена рядом здешних правоохранителей. «Не каждый день удается добиться осуждения и тюремного приговора, — заметил «Вашингтон пост» бывший сотрудник минюста при Обаме и Трампе Марк Реймонди. — Я уверен, что киберпрокуроры минюста рады, что они [хакеры] остались за решеткой».

С другой стороны, если американская сторона вызвалась зачислить российских хакеров в свой обменный фонд, то лед, очевидно, тронулся. И мы можем ожидать новых сделок по обмену.

Владимир Козловский

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