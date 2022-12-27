 

Премьер Грузии предложил Абхазии стать «вторым Монако»

27.12.2022, 14:45, Новости дня
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Грузия готова в течение трех лет в случае «объединения страны» инвестировать в Абхазию и Южную Осетию 10 млрд долларов, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступая с отчетом правительства за 2022 год, он назвал «главным приоритетом» продолжение мирной политики по отношению к «оккупированным регионам» – так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию.

«Мы должны сотрудничать, основываясь на общих интересах, восстанавливать доверие», – сказал он.

Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что достаточно успешно работают грузинские образовательные и медицинские проекты, связанные с абхазами и осетинами, но при этом отметил, что не стоит всего афишировать.

Он предложил абхазским и осетинским «братьям и сестрам» «не упускать возможности».

«Абхазия может стать вторым Монако, а Сухум вторым Монте-Карло. Пора залечивать раны, мы только мирно хотим примирения и завершения страшной трагедии», – сказал он, заявив, что при возвращении под контроль Тбилиси Абхазия и Южная Осетия будут «жить в европейской, сильной Грузии».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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